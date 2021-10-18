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18.10.2021 19:52

В Липецком облсовете на постоянной основе будут работать 11 депутатов

В Липецком областном Совете депутатов на постоянной профессиональной основе будут работать 11 депутатов. На прошедшей сессии депутатский корпус утвердил троих народных избранников на эти должности.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

О своем желании работать на профессиональной постоянной основе заявили заместитель председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи, представитель фракции ЛДПР Анатолий Емельянов, заместитель председателя комитета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений от фракции "Единая Россия" Ольга Корвякова и заместитель председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, представитель фракции "Новые люди" Юлия Соловьева. Все эти кандидатуры были поддержаны депутатским корпусом.
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Напомним, что еще пять депутатов для работы на профессиональной постоянной основе уже были избраны на первой сессии. Ими стали заместитель председателя природоохранного комитета Николай Быковских и заместитель председателя комитета по экономике Сергей Токарев, представляющие в облсовете КПРФ, председатель комитета по социальным вопросам, представитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Лариса Ксенофонтова, председатель комитета по законодательству и правовым вопросам Андрей Фролов от фракции "Единая Россия", а также Людмила Яськова - председатель природоохранного комитета, член фракции "Партия пенсионеров за социальную справедливость".

Помимо этого, на профессиональной постоянной основе в областном Совете депутатов работают председатель Дмитрий Аверов и два его заместителя Владимир Богодухов и Александр Кремнев.

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