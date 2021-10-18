В Липецком облсовете на постоянной основе будут работать 11 депутатов

В Липецком областном Совете депутатов на постоянной профессиональной основе будут работать 11 депутатов. На прошедшей сессии депутатский корпус утвердил троих народных избранников на эти должности.

О своем желании работать на профессиональной постоянной основе заявили заместитель председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи, представитель фракции ЛДПР Анатолий Емельянов, заместитель председателя комитета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений от фракции "Единая Россия" Ольга Корвякова и заместитель председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, представитель фракции "Новые люди" Юлия Соловьева. Все эти кандидатуры были поддержаны депутатским корпусом.

Напомним, что еще пять депутатов для работы на профессиональной постоянной основе уже были избраны на первой сессии. Ими стали заместитель председателя природоохранного комитета Николай Быковских и заместитель председателя комитета по экономике Сергей Токарев, представляющие в облсовете КПРФ, председатель комитета по социальным вопросам, представитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Лариса Ксенофонтова, председатель комитета по законодательству и правовым вопросам Андрей Фролов от фракции "Единая Россия", а также Людмила Яськова - председатель природоохранного комитета, член фракции "Партия пенсионеров за социальную справедливость".

Помимо этого, на профессиональной постоянной основе в областном Совете депутатов работают председатель Дмитрий Аверов и два его заместителя Владимир Богодухов и Александр Кремнев.