В Москве будут штрафовать пассажиров с приспущенными масками

Пассажирам общественного транспорта Москвы, которые не надевают маски или носят их неправильно, будут выписаны штрафы. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Он напомнил, что маска эффективна только тогда, когда закрывает нос и рот. В остальных случаях она бесполезна. "Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее, - рассказал ТАСС Султанов. - Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания".

Напомним, в общественных местах Москвы из-за угрозы распространения коронавируса по-прежнему действует масочный режим. Его нарушение в магазинах и торговых центрах может обернуться штрафом в четыре тысячи рублей, а в транспорте - в пять тысяч рублей.