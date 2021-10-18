В Москве будут штрафовать пассажиров с приспущенными масками

Пассажирам общественного транспорта Москвы, которые не надевают маски или носят их неправильно, будут выписаны штрафы. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
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Он напомнил, что маска эффективна только тогда, когда закрывает нос и рот. В остальных случаях она бесполезна. "Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее, - рассказал ТАСС Султанов. - Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания".
Напомним, в общественных местах Москвы из-за угрозы распространения коронавируса по-прежнему действует масочный режим. Его нарушение в магазинах и торговых центрах может обернуться штрафом в четыре тысячи рублей, а в транспорте - в пять тысяч рублей.