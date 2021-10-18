В Москве будут штрафовать пассажиров с приспущенными масками

Новости

Путин поздравил киберспортсменов с победой на ЧМ по Dota-2 17:51
Путин поручил организовать регулярный транзит по Северному морскому пути 17:42
Ученые назвали Латвию мировым лидером по распространению коронавируса 17:34
После введения QR-кодов в Курской области выросло число вакцинированных 17:31
Сенатор предложил приравнять "био" и "эко" продукты к органическим 17:27
Путин поручил внести поправки о льготном бизнесе на Курилах 17:21
Путин указал выделить допсредства на авиаперевозки на Дальнем Востоке 17:12
В Великом Новгороде скончалась чемпионка мира по гребле Нина Грузинцева 17:04
Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией 16:30
В МИД Беларуси объяснили причину отъезда посла Франции 16:20
"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" 16:15
В СФ рассказали о создании экспертной лаборатории для поддержки бизнеса 16:10
Юлия Новицкая: У меня кружится голова, даже когда я вальсирую 16:10
В Подмосковье планируют построить еще около 50 школ 16:03
Вымогавшую деньги у стриптизера Тарзана женщину осудили на пять лет 15:55
Обманувший инвалидов на 180 млн рублей получил 12 лет колонии 15:53
Нарышкин: Дом русского зарубежья бережно относится к памяти о соотечественниках 15:53
В Новосибирске замминистра ЖКХ поймали на взятке 15:47
Путин обсудит транспортную стратегию 15:42
Москалькова призвала ускорить принятие закона о едином нотариальном тарифе 15:22
В Вологде пропала девятилетняя девочка 15:16
В Москве у храма Василия Блаженного заметили лису 15:11
Число одновременно болеющих COVID-19 россиян достигнет 1 млн уже 2 ноября 15:07
Цены на столичных автозаправках ускорили рост 14:59
Из-за обмеления Волги под Астраханью могут остановить паромные переправы 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 17:15
Рубрика: Экономика

В Москве будут штрафовать пассажиров с приспущенными масками

Текст: Сергей Жуков
Пассажирам общественного транспорта Москвы, которые не надевают маски или носят их неправильно, будут выписаны штрафы. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
ВС: Нахождение без маски в общественном месте - значительное нарушение

Он напомнил, что маска эффективна только тогда, когда закрывает нос и рот. В остальных случаях она бесполезна. "Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее, - рассказал ТАСС Султанов. - Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания".

Напомним, в общественных местах Москвы из-за угрозы распространения коронавируса по-прежнему действует масочный режим. Его нарушение в магазинах и торговых центрах может обернуться штрафом в четыре тысячи рублей, а в транспорте - в пять тысяч рублей.

Эксперт: Для остановки коронавируса нужно вакцинировать более 80% населения
В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России начали действовать новые правила подключения домов к газу
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после коронавируса
В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию