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Рубрика: Происшествия

В Москве наркодилер угнал иномарку

Текст: Михаил Фалалеев

Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин БМВ оставил машину незапертой с запущенным двигателем и отвлекся на беседу. Угонщик сел за руль и уехал в неизвестном направлении, после чего поменял государственный регистрационный знак.

Фото: МВД РФ
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Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что угонщика задержали инспекторы ГИБДД УВД по ЮВАО на Рязанском проспекте. За рулем БМВ находился 25-летний приезжий, который вел себя неадекватно, поэтому сотрудники решили провести его личный досмотр. У мужчины из кармана джинсов полицейские изъяли 3 пакета с неизвестным веществом. При осмотре салона обнаружили еще 2 пакета на консоли и 214 свертков в рюкзаке, лежавшем на пассажирском сиденье. Общая масса изъятого составила свыше 745 граммов. Экспертиза показала, что это - мефедрон.

А в багажнике был обнаружен подлинный государственный номер угнанного автомобиля БМВ. Выяснилось, что этот приезжий уже был ранее судим. Задержанный взят под стражу.

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