В Москве наркодилер угнал иномарку

Злоумышленник воспользовался тем, что хозяин БМВ оставил машину незапертой с запущенным двигателем и отвлекся на беседу. Угонщик сел за руль и уехал в неизвестном направлении, после чего поменял государственный регистрационный знак.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что угонщика задержали инспекторы ГИБДД УВД по ЮВАО на Рязанском проспекте. За рулем БМВ находился 25-летний приезжий, который вел себя неадекватно, поэтому сотрудники решили провести его личный досмотр. У мужчины из кармана джинсов полицейские изъяли 3 пакета с неизвестным веществом. При осмотре салона обнаружили еще 2 пакета на консоли и 214 свертков в рюкзаке, лежавшем на пассажирском сиденье. Общая масса изъятого составила свыше 745 граммов. Экспертиза показала, что это - мефедрон.

А в багажнике был обнаружен подлинный государственный номер угнанного автомобиля БМВ. Выяснилось, что этот приезжий уже был ранее судим. Задержанный взят под стражу.