В Подмосковье местный житель воровал из подъездов велосипеды

В Подмосковье мужчина воровал из подъездов велосипеды. Кражи происходили в Ленинском городском округе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что вор заходил в подъезды многоквартирных домов, откуда похищал велосипеды, которые не были оборудованы средствами защиты. Полицейские вычислили его, изучив записи камер видеонаблюдения. Задержали его в одном из комиссионных магазинов в момент, когда он пытался сдать похищенный велосипед.

Вором оказался 21-летний местный житель. Полиция подозревает его в четырех таких кражах. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.