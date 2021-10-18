В Подмосковье мошенники выманили деньги у пенсионерок

В полицию обратилась 86-летняя жительница Раменского городского округа с сообщением о мошенничестве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пенсионерке позвонила девушка и представилась внучкой. По словам лже-внучки, она стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для того, чтобы избежать уголовной ответственности, ей требуются деньги. Затем трубку взял мужчина, который выдал себя за сотрудника правоохранительных органов и объяснил, как передать деньги. В назначенное время пожилая женщина отдала 500 тысяч рублей подъехавшему к ее подъезду таксисту.

Одного из мошенников полицейские задержали в Москве, похищенные деньги вернули обманутой пенсионерке. В полиции считают, что этот мошенник причастен к такому же обману и 68-летней местной жительницы, у которой выманили 300 тысяч рублей. Задержанный взят под стражу.