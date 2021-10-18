В Рязани вице-губернатор уволен за нарушения по допуску к гостайне

Рязанский вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства Рязанской области Михаил Семенов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее постановление подписал глава региона Николай Любимов, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

На своей странице в соцсети Любимов уточнил, что отставка связана с несоблюдением ограничений, накладываемых допуском к гостайне.

- Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений, - написал губернатор.

Он также подчеркнул, что люди, допускающие вольности, работать в правительстве не должны. И попросил учесть это всех, кто намерен работать с ним в одной команде.

Михаил Семенов впервые был представлен в качестве вице-губернатора на заседании регионального правительства 7 сентября этого года. До этого должность была вакантна более полугода. Его предшественник Игорь Греков был уволен по собственному желанию 29 января.