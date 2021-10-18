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18.10.2021 21:40
Рубрика: Происшествия

В Сети предлагают купить QR-код вакцинации

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
В Подмосковье "накрыли" очередную группу мошенников, которые продали более тысячи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19, - об этом сообщили вчера в Росздравнадзоре.

Естественно, возбуждено уголовное дело. К слову, только в первом полугодии 2021 года в Москве и Московской области подобных дел было около 50. Тем не менее в Сети по-прежнему полно предложений купить QR-код вакцинации без прививки. Мошенники не стесняются - на одном из таких сайтов откровенно пишут: "Роскомнадзор нас зажимает, скоро закрываемся, поспешите".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На этот раз продавцов фальшивых прививок обнаружили в подмосковной Электростали. Как установили представители Росздравнадзора совместно с силовиками, ключевыми фигурами в мошеннической схеме оказались два медработника. За денежное вознаграждение они вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан в базу Единого портала госуслуг. С ними заодно действовали шесть посредников, они находили в соцсетях людей, желающих получить сертификат о вакцинации без прививки. Таких оказалось более тысячи.

Участники группы задержаны, а правоохранители теперь устанавливают людей, купивших поддельные сертификаты. Заметим, сделать это не составит труда: ведь для оформления QR-кода граждане сообщали "благодетелям" полную информацию о себе: паспортные данные с регистрацией, СНИЛС, номер полиса ОМС. Теперь им так же, как и продавцам QR-кодов, грозит стать фигурантами уголовного дела.

Ясно, что фальшивый сертификат, подтверждающий несделанную прививку, работает против здоровья купившего его человека и против здоровья всех, с кем этот человек контактирует. Ведь чаще других покупают QR-коды работники тех отраслей, вакцинацию для которых объявили обязательной, - сферы услуг и общепита, например. Но есть для покупателей еще один риск: утечка персональных данных чревата всевозможными неприятностями, например, неизвестно откуда взявшимися кредитами.

Тем не менее спрос на фальшивки есть, найти предложения в интернете купить сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста совсем не сложно. Краткий мониторинг показал, что в Москве сейчас такая "услуга" стоит от 9700 до 12 000 рублей.

Фальшивый сертификат, подтверждающий несделанную прививку, работает против здоровья купившего его человека и здоровья всех людей, с которыми он контактирует

"Гражданам стоит помнить, что приобретение поддельного кода влечет уголовную ответственность, - комментирует руководитель проекта ОНФ "Правовое просвещение граждан" Елена Гринь. - От прививки граждане в силу закона могут отказаться, а риск оказаться на скамье подсудимых велик".

Организаторам продажи поддельных кодов может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет - это предусмотрено статьей 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". А тех, кто купил и пользовался поддельными документами, могут наказать лишением свободы на срок до одного года - по той же самой статье.

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