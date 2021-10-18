В Сокольниках завершается капремонт дома с портретом Николая Гастелло

На востоке столицы завершается капитальный ремонт дома № 2 на 4-й Сокольнической улице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Шестиподъездный дом переменной этажности построен в 1932 году по индивидуальному проекту. Это образец архитектуры конструктивизма. Здание состоит из симметричных частей, разделенных двумя арками.

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в здании полностью обновили системы горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, заменили сети электроснабжения, отремонтировали крышу и подвалы.

Фасад покрыли светло-желтой краской, входные группы и арочные проемы выделили светло-красным цветом.

Продолжается ремонт в подъездах дома. Полностью завершить работы планируется до декабря этого года.

Дом известен изображением героя Советского Союза Николая Гастелло. Портрет летчика высотой в шесть этажей появился на одном из торцов в 2015 году. Рядом с домом проходит улица, названная в честь героя, а неподалеку расположено здание школы, учеником которой был Николай Гастелло.