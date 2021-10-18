Воронежские полицейские признались в миллионной афере

В Воронеже возбуждено уголовное дело против двух сотрудников уголовного розыска: уполномоченного и старшего уполномоченного райотдела МВД. Их подозревают в крупном мошенничестве.

По предварительной версии, в конце июля полицейские, ссылаясь на обширные личные связи, предложили родственникам фигуранта по уголовному делу перевести его из СИЗО под домашний арест, освободить от ответственности по ряду эпизодов и добиться максимально мягкого наказания по остальным.

За свои услуги правоохранители потребовали денег: сначала 300 тысяч рублей (их они получили 29 июля), затем еще 800 тысяч. Половину этой суммы родственники арестованного передали в августе.

- При этом злоумышленники осознавали, что не имеют реальных полномочий повлиять на решения, принимаемые должностными лицами, - отметили в региональном управлении СКР.

11 октября оперуполномоченные получили еще 400 тысяч рублей. За процедурой наблюдали другие оперативники - УФСБ по Воронежской области. Собранные материалы они передали в СКР, где на полицейских возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

- На допросе подозреваемые сознались и дали подробные показания, - рассказали в СКР.

Оперативники отстранены от работы, начата служебная проверка, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.