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18.10.2021 13:55
Рубрика: Культура

Знаменитый балет "Баядерка" впервые поставили в Воронеже

Текст: Татьяна Ткачёва
Фото: Константин Кириакиди / Воронежский театр оперы и балета Фото: Константин Кириакиди / Воронежский театр оперы и балета
Фото: Константин Кириакиди / Воронежский театр оперы и балета

Репертуар воронежского театра оперы и балета обогатился еще одним шедевром Мариуса Петипа. Поставить "Баядерку" взялась заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц. Зрелищная постановка повествует о несчастной любви индийской храмовой танцовщицы и богатого воина, который не сдержал клятвы и позволил женить себя на другой.

Фото: Пресс-служба Екатеринбургского театра современной хореографии
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Хореограф Мариус Петипа и композитор Людвиг Минкус создали этот спектакль более 140 лет назад. С тех пор свою редакцию этой хореографии предлагали многие постановщики в России и за рубежом. Для спектакля в Воронеже разыскали архивные ноты, которые использовались в самой первой постановке, и воссоздали исходный финал.

В "Баядерке" много колоритных персонажей - охотники, факиры, слуги раджи и служительницы храма, Великий брамин и Золотой божок. Это позволяет максимально раскрыть возможности артистов. По мнению балетмейстера-постановщика Юлианы Малхасянц, такой балет должен быть в репертуаре каждой классической труппы, чтобы поддерживать ее высокий профессиональный уровень. В спектакле заняты любимые воронежцами молодые танцовщики - прима-балерины Марта Луцко (Никия) и Диана Кустурова (Гамзатти), премьер Иван Негробов (Солор).

Чисто индийских танцев под монотонную музыку, которые могут быть знакомы некоторым зрителям по индийским фильмам, здесь, конечно, нет. Минкус и Петипа передавали пряную атмосферу Востока теми выразительными средствами, которые были привычны для европейского балета. Особое впечатление на публику производит картина "Тени" - завораживающий танец баядерок в финальной части спектакля. Зритель смотрит его как бы глазами убитого горем Солора, который после смерти возлюбленной накурился опиума и отдался во власть причудливых видений.

Премьерные показы продолжатся 17 ноября и 8 декабря.

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