Путин предложил платить 1 млн рублей дальневосточникам при рождении третьего ребенка

Владимир Путин предложил выплачивать жителям Дальнего Востока один миллион рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей, эту сумму можно будет потратить на жилье. Президент России поручил правительству рассмотреть данный вопрос.

Социальная выплата будет единовременной. Рождение ребенка должно быть зарегистрировано в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа, а сама выплата - направлена на приобретение жилого помещения на территории региона или оплату расходов на его строительство.

Доклад о выполнении поручения нужно подготовить до ноября.