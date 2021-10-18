Глава минздрава Сахалинской области заболел коронавирусом

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов заболел коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

"Положительный результат анализов на COVID-19 поступил сегодня из лаборатории. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, руководитель ведомства ушел на изоляцию", - говорится в сообщении.

Известно, что болезнь протекает в легкой форме. Ранее министр был вакцинирован.

Между тем, по данным минздрава региона на 17 октября, в области зарегистрирован 771 заболевший коронавирусом, 253 человека лечатся в стационаре. 178 967 жителей прошли вакцинацию. Для достижения коллективного иммунитета нужно привить еще 19 818 сахалинцев.