Мы - из будущего: фестиваль "Золотой ворон" на Чукотке подвел итоги

"Место, где начинается день" - эти слова на Чукотке стали уже определенным слоганом, девизом, брендом - называйте, как хотите, но, по сути, когда в большинстве регионов страны - настоящее, здесь - уже будущее. И это накладывает на все, что здесь происходит, особую ответственность. Быть в будущем - не просто означает находиться впереди. Это еще и подразумевает быть понятым остальными, в том числе и теми, кто с тобой в этом будущем находится. Это продемонстрировал только что завершившийся пятый, юбилейный, кинофестиваль "Золотой ворон". Он, по словам местного губернатора Романа Скопина, получился искренним и честным. Попробуем на примере призов пояснить, почему произвел именно такое впечатление.

Художественным руководителем Филиппом Абрютиным и продюсером Оксаной Лахно "Золотой ворон" задуман, как фестиваль, в первую очередь, зрительский. В месте, где с интернетом - не совсем хорошо, а кинотеатр "Полярный" всего один, большой экран, расположенный в нем - окно в мир во всех смыслах.

По идее сюда можно было бы привозить просто те фильмы, которые собирают кассу "на большой земле" и пару-тройку популярных артистов "из телевизора", и, казалось бы, все будут рады и этому. Но нет. Фестиваль уже известен и среди киноиндустрии, и не только российской, своим уровнем.

Обозреватель "РГ", будучи в жюри, досмотрела на нем некоторые фильмы из программ крупнейших мировых фестивалей последнего года, которые не успела во время их проведения. Речь о Каннском кинофестивале, Берлинале и американском Sundance.

Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

На фестиваль в Анадырь, куда только из Москвы добираться прямым рейсом 9 часов, прилетели в этом году кинематографисты, представители культурных центров и посольств из Канады, Швеции, Дании, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Якутии и других мест. И программа, в частности, конкурсы полнометражного, короткометражного и документального кино, плюс кинолаборатория (работы местных кинематографистов) - повлекла за собой горячие обсуждения.

Из зала наугад вызывают зрителя, и он (в этом году она - прим. авт.) открывает конверт и объявляет имя главного победителя пятого "Золотого ворона". Гран-При за лучший фильм конкурса полнометражных игровых и неигровых картин по итогам рейтингового зрительского голосования получает канадская лента "Бинс" (режиссер Трейси Дир).

Приз получает посол Канады в России Элисон Леклер.

Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

Фильм по жанру мокьюментари - соединение игрового и документального кино - рассказывает о реальном противостоянии в Канаде коренного населения и жителей одного из городов. Все "дикости" и моменты ненависти, показанные в фильме в хроникальных кадрах, произошли в конце прошлого века. Игровая часть картины - история 15-летней девочки Бинс и ее семьи. Возрастной рейтинг фильма - 12 плюс, то есть он понятен даже школьнику.

"Большой Золотой ворон" улетел в Польшу

Приз за лучший фильм конкурса полнометражных картин присуждало экспертное жюри. Под председательством известного режиссера Юрия Быкова в нем работали режиссер Элла Манжеева, продюсер Анна Лайла Утси (Норвегия), киновед Сергей Лаврентьев, фестивальный продюсер Либби Хакарайа (Новая Зеландия) и автор этих строк. Три члена жюри трудились дистанционно, остальные приехали в Анадырь и отсмотрели целиком оба конкурса - в общей сложности 35 картин. Эту награду фестиваля получил фильм "Кит из Лорино" (режиссер Мацей Куске, Польша).

Кадр из документального фильма "Кит из Лорино". Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

Документальная лента снималась тут же на Чукотке несколько лет назад.

Китобойный промысел показан в ней не только сильно и правдиво с художественной точки зрения, но и так, что каждый зритель задается вопросами, что важнее для человека: выживать или сохранять и охранять природу.

Как найти баланс, если стоит вопрос о том, как прожить и прокормиться или задуматься о благе для животных.

Статуэтку "Малый Золотой Ворон" - главный приз в конкурсе короткометражных игровых и неигровых фильмов - жюри отдало картине "Палка" (режиссер Теппо Айраксайнен). Финская картина - о девочке, которой отец пообещал купить собаку, если она покажет, как умеет ухаживать за простой палкой.

Лучшим - медальоны

Также по решению зрителей и экспертного жюри на фестивале вручили несколько Медальонов.

Призы кинофестиваля "Золотой ворон" Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

Награду за лучший фильм конкурса короткометражных игровых фильмов по итогам рейтингового зрительского голосования получила картина "Тюленья шкура" (режиссер Югла Хаусдоттир). Неполная семья. Отец читает дочке сказку, основанную на местной легенде о том, как женщина уплыла в море и стала тюленем. Девочка представляет себе, что это ее мама.

Зрители проголосовали еще и за картину "Как приручить медведя" режиссера Владимира Марина. Она - о взаимоотношениях людей и белых медведей на севере.

Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

Жюри кинофестиваля вручило свой медальон с формулировкой "За изящность и точность авторского высказывания" финской ленте "Остров душ" (режиссер Лотта Петронелла).

Фильм рассказывает об острове, где когда-то была клиника для душевнобольных людей и тюрьма, а в наше время в зданиях лечебницы находится биологический центр. Главная героиня - ученый, изучает виды флоры и фауны, параллельно разбирая архивы.

Жюри присудило и два диплома - фильмам "Летуны" (режиссер Анна Каторина, с формулировкой "За поиск героя") и "Эалат" (режиссер Эль Мария Эйра, "За тепло северной земли"). Первая картина - о врачах, которые выезжают в тундру на спасательных вертолетах. Вторая - о жизни северных оленей.

Спецприз фестиваля

Режиссер Михаил Лукачевский получил спецприз фестиваля за фильм "Вертолет". Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

Специальный приз оргкомитета кинофестиваля получил фильм "Вертолет", режиссер Михаил Лукачевский. Он - об отдаленных местах, куда невозможно добраться (на примере Якутии), о том, как живут там люди, и что бывает, когда теряется связь с внешним миром.

Специальный диплом регионального конкурса "Киновзлет" получила лента "Тиркытир" режиссера Вячеслава Вельвуна.

Мастер-класс от Долина

Также на фестивале состоялись мастер-классы, причем не только членов жюри, но и специального гостя "Золотого ворона" - известного кинокритика, главного редактора журнала "Искусство кино" Антона Долина.

Кинокритик Антон Долин. Фото: Вадим Матвеичев, Земфира Азаматова

Прошел и круглый стол о развитии кинематографа в Арктическом регионе. На нем обсуждали программы поддержки - кинокомиссии и ребейты, гранты и кинолаборатории и другое.

Выступали и делились опытом сами кинематографисты, чиновники, представители СМИ и даже инвесторы. Все вместе хотят одного, чтобы Чукотка развивалась быстрыми темпами и действительно соответствовала месту, о котором говорят, как о будущем. Посмотрим, как все изменится уже в ближайшие годы.

И обязательно про это нужно снять хорошее кино, желательно силами российских кинематографистов, которое могло бы представить регион и страну на международном уровне. Как, например, фильм "Китобой", который снимался на Чукотке. Как раз во время проведения пятого "Золотого ворона" стало известно, что картина в этом году номинирована на приз Европейской киноакадемии, причем попала в шорт-лист в категории дебютов.