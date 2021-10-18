На севере Сахалина школьников перевели на удаленку из-за циклона

Уроки в дистанционном формате пройдут в понедельник для некоторых сахалинских школьников. Очные занятия из-за непогоды отменили школах Охи и Ногликов. Об этом сообщили ТАСС в администрациях городских округов.

В Охе заниматься дома предстоит всем школьникам. В Ногликах очных уроков не будет только у младшеклассников, которые занимаются в первую смену.

Напомним, что уже несколько дней в островном регионе бушует сильный циклон. Несколько населенных пунктов в Александровск-Сахалинском и Охинском районах остались без света. Ветер сорвал кровли домов. Из-за обрушения одной из крыш погибли два жителя Александровск-Сахалинского района.