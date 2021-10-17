Умерла вторая пострадавшая от обрушившейся кровли здания на Сахалине

Врачам не удалось спасти вторую пострадавшую от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском. Женщина умерла на операционном столе.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

- Соболезную близким и родным. Мы окажем семье финансовую и другую необходимую помощь, - написал он.

Напомним, Александровск-Сахалинский и Охинский районы в выходные дни оказались под действием сильного циклона. В результате порывов ураганного ветра, достигавших 20 метров в секунду, в Александровск-Сахалинском повредило крыши нескольких зданий, в том числе школы и политехнического центра. От обрушившейся кровли одного из домов погибли два человека. Один - на месте. О смерти женщины стало известно сейчас.

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку деятельности уполномоченных органов и принятых ими мер по защите людей и объектов жизнеобеспечения во время чрезвычайных ситуаций.