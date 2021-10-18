Путин указал выделить допсредства на авиаперевозки на Дальнем Востоке

До ноября правительство должно представить предложения о выделении в этом году дополнительных средств на субсидии авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе. Такое поручение дал президент.

Средства должны быть предоставлены из федерального бюджета, субсидии получат организации воздушного транспорта для перевозок льготных категорий граждан, а также дальневосточников.

Правительству совместно с властями регионов Дальневосточного федерального округа до декабря нужно обеспечить доступность для граждан воздушных перевозок в пределах округа, а также с Дальнего Востока и обратно. В частности, дальневосточники должны иметь возможность приобретать авиабилеты по спецтарифам на протяжении всего года, в том числе во время повышенного спроса, а сроки бронирования должны быть сокращены. Единой дальневосточной авиакомпании поставят не менее 45 новых воздушных судов отечественного производства в период до 2025 года, а избыточные требования к транспортной безопасности аэропортов регионального и местного значения президент поручил устранить.