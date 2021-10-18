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18.10.2021 05:55
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае циклон обесточил четыре поселка

Текст: Александр Филимоненко

Бригады электросетей устраняют повреждения на линиях электропередачи в четырех населенных пунктах Советско-Гаванского, Ульчского и Николаевского района Хабаровского края, оставшихся без электричества из-за циклона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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"Всего в период прохождения циклона нарушения электроснабжения были зафиксированы в 13 населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского, Ульчского и Николаевского районов. Теплоснабжение подается в полном объеме", - уточнили в пресс-службе главка МЧС РФ по краю.

Аварийно-восстановительными работами занимаются около 40 человек. Задействованы десять единиц техники предприятий местных электросетей. Ремонт планируется завершить в течение дня.

Между тем дорожные службы приводят дороги в нормативное состояние. Работают девять бригад из 18 человек и девяти единиц техники. Пока сохраняются ограничения для пассажирского транспорта на участке от Лидоги до Ванино федеральной трассы А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино, а также на региональных дорогах Комсомольск-на-Амуре - Амурск и Комсомольск-на-Амуре - Солнечный, Советская Гавань - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре на участке Де-Кастри - Богородское (355-478 километры).

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