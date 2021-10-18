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18.10.2021 10:21
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае начальник отдела полиции попал под следствие

Текст: Ольга Коваль

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его фигурантом стал начальник ОМВД России по Бикинскому району, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

В Оренбуржье пятерых полицейских задержали за разбой

Как полагает следствие, в июне-декабре прошлого года полицейский заставлял своих подчиненных отдавать ему часть денежных премий.

Поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками краевого управления ФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД.

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