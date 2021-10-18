В Хабаровском крае начальник отдела полиции попал под следствие

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его фигурантом стал начальник ОМВД России по Бикинскому району, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как полагает следствие, в июне-декабре прошлого года полицейский заставлял своих подчиненных отдавать ему часть денежных премий.

Поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками краевого управления ФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД.