В Хабаровском крае строят крупнейший в России угольный терминал

В Хабаровском крае строится крупнейший российский угольный терминал. С ходом реализации инвестпроекта полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба полпреда.

Местом для терминала выбран порт Ванино. Его строительством занимается компания "ВаниноТрансУголь" (ГК "Колмар"). Терминал будет использоваться для перевалки коксующихся углей, добываемых в Южной Якутии.

Первый этап инвестпроекта реализован еще в прошлом году - в эксплуатацию был введен комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн тонн в год. Второй этап предполагается завершить в 2023 году, и тогда мощности терминала вырастут до 24 млн тонн.

Объём инвестиций в проект составил 37,8 млрд рублей, хотя запланировано было больше - 49 млрд рублей. Инвестор уже создал 707 рабочих мест и в будущем их количество будет увеличено до 750.

Комплекс строится в соответствии с мировыми требованиями по экологической безопасности. Выгрузка и погрузка угля идет закрытым способом, работают системы пылеподавления и аспирации, установлены станции мониторинга воздуха.

В рамках проекта компания-инвестор уже построила причал, проложены линии электропередач и подъездные железнодорожные пути. На эти цели государство выделило субсидию в размере 3,2 млрд рублей. Также инвестор получил более 500 млн рублей субсидии на социальную инфраструктуру - строительство культурного центра, реконструкцию стадиона, покупку оборудования для образовательных и медучреждений и другие мероприятия.