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18.10.2021 10:44
Рубрика: Русское оружие

В Забайкалье нашли останки древнего человека

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

Житель поселка Кокуй Сретенского района Забайкальского края обнаружил останки древнего человека на своем участке в ходе строительных работ, сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба ГКУ "Археологический центр им. Е.И.Крупнова"
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Экскаватор раскопал захоронение на глубине 1,5 метра. Хозяин участка вызвал сотрудников полиции. Вместе с ними на место прибыли сотрудники краеведческого музея и учитель истории местной школы. Выяснилось, что костные останки минерализованы - у них характерный кремовый цвет, а значит, им не одна тысяча лет.

- До всестороннего обследования в лабораторных условиях делать выводы и детально характеризовать данную находку считаю преждевременным. В то же время несомненно одно - мы имеем дело с останками человека древнего возраста. Хочу это подчеркнуть, потому что сюжет уже стал поводом для различных фантазий и небылиц, - сказал кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания Кокуйской средней общеобразовательной школы № 2 Олег Черенщиков.

Вместе с со скелетом был найден и четырехсантиметровый костный зубец. Все артефакты отправлены на временное хранение в краеведческий музей для дальнейшего изучения.

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