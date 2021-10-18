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18.10.2021 18:42
Рубрика: Происшествия

Верховный суд: Зашел в магазин без маски - наказание неминуемо

Текст: Владислав Куликов
Отказ от ношения маски в общественном месте не может расцениваться как малозначительное правонарушение. Такие правовые позиции выразил Верховный суд России в своем постановлении. Это значит, что нельзя закрыть дело и освободить человека от наказания, мол, подумаешь, какие мелочи. Нет: по нынешним дням это совсем не пустячное нарушение.
Требования соблюдать масочный режим никто не отменял, в силе и наказания за лица без масок. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС Требования соблюдать масочный режим никто не отменял, в силе и наказания за лица без масок. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
Требования соблюдать масочный режим никто не отменял, в силе и наказания за лица без масок. Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

Доказать обратное попытался некий житель Якутии. Он был наказан за то, что "в 19 часов 40 минут 20 июля 2020 года, в нарушение вышеприведенных норм, находился без средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещении объекта торговли - магазина". Данный факт не оспаривается.

Однако гражданин попытался убедить людей в мантиях, что его нарушение пустяк, на который можно закрыть глаза.

Действительно, как поясняют эксперты, закон позволяет освобождать человека от ответственности в тех случаях, когда проступок является малозначительным, не причиняющим вреда обществу. Отсутствие маски во время посещения магазина - не тот случай. Надо ли сегодня кому-то объяснять, почему?

Верховный суд страны подчеркнул: отсутствие маски во время посещения магазина - не тот случай, когда надо прощать.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела, судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("О малозначительности преступления и освобождении от наказания")", - говорится в постановлении суда. Наказание оставлено в силе.

Правда, на практике суды могут иногда ограничиться предупреждением, что тоже является наказанием. Такое возможно при наличии смягчающих обстоятельств. Например, в Иркутской области суд зачел в качестве смягчающего обстоятельства признание вины гражданином, который вечером 9 сентября этого года находился в здании железнодорожного вокзала без маски. В итоге мужчина получил только предупреждение. Но в следующий раз снисхождения уже не будет, так что маску надо носить.

Суд подтвердил: если человек вакцинирован, то он не обязан сдавать ПЦР-тест после возвращения из заграничной поездки

Гораздо строже закон относится к ситуации, когда человек нарушил правила карантина. В свое время Верховный суд России сделал несколько специализированных обзоров, посвященных применению антикоронавирусных правил. В частности, как обращают внимание юристы, поездка на общественном транспорте в час пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей.

Как пояснил Верховный суд России, если гражданин, зная о своем заболевании или контакте с заболевшим, нарушает режим изоляции, посещает общественные места, пользуется общественным транспортом и т.п., он может быть привлечен к уголовной ответственности. Условия два: следствию необходимо доказать, что возникла реальная угроза массового заболевания людей. Второе: человек должен официально находиться на карантине, то есть получить соответствующее предписание.

Для прогулок с вирусом предусмотрена специальная статья в УК. Как пояснила член Ассоциации юристов России Венера Шумлянская, поездка на автобусе человека, обязанного соблюдать карантин, неважно, болен он COVID‑19 или только контактировал, может стать поводом для уголовного дела только при наступлении негативных последствий или возможности их наступления.

"При этом признак массовости заболевания людей является оценочным признаком, и для определения наличия данного признака преступления судами оцениваются не только количество заболевших людей, но и тяжесть такого заболевания, последствий заболеваний, - говорит она. - Поскольку суды не являются специалистами в сфере здравоохранения, они вправе привлечь для определения масштабов заболевания специалистов в области здравоохранения". Иными словами, доказывать, что поход в ресторан, жаркие ночные танцы в клубе или поездка в переполненной электричке больного ковидом гражданина создали реальную угрозу, должна экспертиза. Но есть большая вероятность, что она это докажет.

В свою очередь, адвокат Ольга Евстропова напоминает, что статья 236 УК наказывает за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если в результате опасной прогулки никто не погиб, а "всего лишь" вспыхнуло массовое заболевание или только возникла такая угроза, носителя заразы могут отправить за решетку на срок до двух лет. Впрочем, нарушитель карантина может отделаться и наказанием в рамках КоАП, если угрозы не возникло. Допустим, вынес мусор и ни на кого не чихнул. Это нарушение закона, но санкции мягче.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Зато если человек привит, жизнь для него во многих аспектах становится легче. Например, в Вологодской области суд признал, что вакцинированному гражданину необязательно сдавать тест после поездки за границу.

"Как следует из протокола об административном правонарушении, 30 мая 2021 года гражданка О. вместе с супругом авиарейсом прибыла из Армении на территорию Российской Федерации, не прошла лабораторное исследование на COVID‑19 методом ПЦР и не разместила его результаты на Едином портале государственных услуг, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - По словам гражданки О., до выезда 12.03.2021 г. и 02.04.2021 г. она вместе с супругом прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому полагала, что лабораторного исследования на COVID‑19 ей проходить не надо".

Суд подтвердил, что при наличии вакцинации против COVID‑19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID‑19 проведение лабораторного исследования на COVID‑19 методом ПЦР не требуется. Оба супруга были освобождены от наказания.

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