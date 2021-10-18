Жителей Камчатки предупредили об ураганном ветре

На Камчатке набирает силу циклон, пришедший на полуостров в воскресенье. По прогнозу синоптиков, к вечеру 18 октября в северных районах региона скорость ветра может усилиться до 39 метров в секунду.

Как сообщается на сайте местного главка МЧС, атмосферный вихрь постепенно смещается с западного побережья на северо-восток, захватывая всю территорию полуострова.

"Прогнозируются осадки в виде дождя со снегом различной интенсивности, ветер умеренный, в порывах до 25 метров в секунду, на юго-западном побережье - до 39 метров в секунду, на территории Алеутского муниципального округа - до 30 м/с", - говорится в сообщении.

Вчера на полуострове весь день шел снег с дождем, сопровождаемый сильным ветром. В Елизовском районе и Петропавловске-Камчатском выпало до 29-33 миллиметров осадков. В Охотском море вблизи Усть-Большерецкого района разыгрался шторм. По данным МЧС, высота волны достигает 8-9 метров.