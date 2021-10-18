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18.10.2021 16:30
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров поручил усилить меры профилактики бытовых отравлений

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В понедельник, 18 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с участием глав региональных министерств и ведомств. Одним из вопросов повестки стала профилактика бытовых отравлений.

Об обстановке на территории региона доложил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он, в том числе, сообщил о случае отравления угарным газом, который был зафиксирован накануне вечером в многоквартирном жилом доме в Похвистневском районе губернии. В происшествии пострадали пять человек, из которых трое - дети.

Фото: minzdrav_63
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Дмитрий Азаров поставил задачу усилить меры профилактики и информирования населения о безопасном использовании газового оборудования.

Глава региона также обратил внимание на то, что недавно в Оренбургской и Свердловской областях произошли смертельные отравления людей метиловым спиртом, содержащимся в купленной продукции. Губернатор поручил профильным ведомствам провести комплекс профилактических мероприятий совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

- Нам нужно предпринять дополнительные меры: проверить каждую торговую сеть по вопросу реализации спиртосодержащей продукции и не допустить попадания подобного рода суррогатов с метиловым спиртом на территорию региона, - подчеркнул губернатор.

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