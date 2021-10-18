Новости

Барабанщик blink-182 Трэвис Баркер женился на Кардашьян 11:46
В 11 регионах появятся территории комплексного развития 11:35
Джоэл Коэн снял "Макбета" по трагедии Шекспира 11:25
Росздравнадзор сообщил о новом факте подделки сертификатов о вакцинации 11:23
Ракете "Оникс" добавили возможностей 11:22
Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Юлией Пересильд 11:05
Сноуден обвинил Telegram в бездействии в отношении фейковых аккаунтов 10:57
Цена на газ в Европе снизилась до 980 долларов 10:50
Российский теннисист Рублев опустился на шестое место в рейтинге ATP 10:49
ОДКБ увеличила число военных на учениях рядом с афганской границей 10:35
ФНС назвала условия признания ИП недействующим 10:21
Кабмин выделит 5 млрд рублей на создание центра физики и математики в Сарове 10:17
Цены на овсянку достигли рекордных значений с 2000 года 10:17
Россия продлила срок службы межконтинентальных ракет 10:06
Минстрой намерен привлечь инвестиции для создания сервиса по аренде жилья 09:51
Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы 09:50
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным 09:50
В Москве наркодилер угнал иномарку 09:43
Медведчук заявил, что Украина рухнула в моральную пропасть 09:40
Андрей Белоусов назвал стоимость перевода энергетики на экологичные рельсы 09:32
Стоимость нефти марки Brent обновила трехлетний максимум 08:33
ПФР спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года 07:50
В МВД подтвердили информацию о стрельбе в школе под Пермью 07:26
В Сокольниках завершается капремонт дома с портретом Николая Гастелло 07:23
В России начали действовать новые правила подключения домов к газу 07:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 10:17
Рубрика: Власть

Кабмин выделит 5 млрд рублей на создание центра физики и математики в Сарове

Текст: Галина Мисливская

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направление средств на создание Национального центра физики и математики в нижегородском Сарове, сообщает пресс-служба кабмина.

Фото: РИА Новости
Мишустин: Россия вложит более 9 млрд рублей в развитие водородной энергетики

"На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также учебный корпус филиала МГУ, который открылся 1 сентября. Ожидается, что строительство центра будет завершено в 2025 году, в работе по его созданию принимают участие специалисты "Росатома", РАН, МГУ и других организаций.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев
СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе
Стоимость нефти марки Brent обновила трехлетний максимум
ПФР спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года
В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям