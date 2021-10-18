Кабмин выделит 5 млрд рублей на создание центра физики и математики в Сарове

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направление средств на создание Национального центра физики и математики в нижегородском Сарове, сообщает пресс-служба кабмина.

"На создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове (Нижегородская область) будет направлено 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры, а также учебный корпус филиала МГУ, который открылся 1 сентября. Ожидается, что строительство центра будет завершено в 2025 году, в работе по его созданию принимают участие специалисты "Росатома", РАН, МГУ и других организаций.