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18.10.2021 11:03
Рубрика: Общество

Названы 6 признаков нехватки соли в организме

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Гастроэнтеролог, диетолог ЦКБ "РЖД-Медицина" Наталья Стукова назвала шесть признаков, которые говорят о нехватке соли в организме взрослого человека.
Фото: Компания "Руссоль" Фото: Компания "Руссоль"
Фото: Компания "Руссоль"

По словам специалиста, дефицит соли в рационе может привести к физическому недомоганию и проблемам со здоровьем. Как пишет "Вечерняя Москва", медик отметила, что продукт необходим для организма, поскольку участвует в обменных процессах на уровне клеток. Минералы, которые содержатся в соли, поддерживают баланс электролитов, к которым относится натрий.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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- Признаками нехватки соли в организме могут являться головная боль, головокружение, слабость, тошнота, нарушение работы сердца, нестабильная гемодинамика, - заявила врач.

При выборе соли эксперты советуют обратить внимание на то, где и кем она производится. В частности, крупнейший производитель этой продукции в РФ - компания "Руссоль" - выпускает несколько видов соли, добываемой на месторождениях Иркутской, Астраханской и Оренбургской областей. К примеру, соль-илецкая соль, добытая шахтным способом, приравнивается к морской - в древности на этой территории располагалось так называемое Пермское море. Но, в отличие от соли, добытой в современных морях, засоренных микропластиком, илецкая соль - безупречно чистая и полезная.

Производимая в Оренбуржье соль под торговыми марками "Илецкая" и "Sea salt" отмечена не только российскими знаками качества, но и получила награды на международных выставках. Она обладает дополнительным набором микроэлементов. В соль-илецкой соли, например, содержится селен - мощный антиоксидант, включенный российскими учеными в "коктейль противовирусного действия" наряду с цинком и витамином D.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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- Исследование Российской академии наук подтвердили наличие этого минерала в продукции "Руссоль", - рассказывает Елена Матвеева, руководитель департамента метрологии, сертификации и качества ЦДПС "Илецксоль". - На килограмм илецкой соли высшего сорта приходится 17 мкг селена. При сочетании с другими продуктами, такими как рыба, мясо, орехи и крупы, соль Илецкого месторождения позволяет пополнить суточный баланс потребления селена.

Специалисты предупреждают: используя в пищу соль, необходимо помнить о предельных нормах потребления. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в сутки взрослым натрий необходим в объеме не более двух граммов, что соответствует пяти граммам поваренной соли. Сбалансировав свое питание и обратив внимание на пользу продуктов, можно восстановить баланс микроэлементов в организме и избежать дефицита, сохранив и укрепив свое здоровье.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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