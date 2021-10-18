Скончался пермский писатель-фантаст Сергей Щеглов

Сегодня на 57-м году после тяжелой болезни ушел из жизни пермский писатель-фантаст Сергей Щеглов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его друг Максим Солохин.

Перу Сергея Щеглова принадлежат повесть "Замок", роман "Часовой Армагеддона" и другие произведения. Популярность среди читателей пермский писатель получил благодаря произведениям "Пангийского цикла". Несколько романов этого цикла объединены главным героем - Валентином Шеллером, который из скромного бухгалтера становится могущественным колдуном.

Кроме того, известность пермскому автору принесла книга о теории власти "Лестница в небо", написанная в соавторстве с российским общественным деятелем Михаилом Хазиным.