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18.10.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

В Башкирии пассажирку автобуса задержали за нарушение антиковидных мер

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

17 октября полиция задержала женщину, которая пыталась проехать на междугородном автобусе без сертификата о прививке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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Инцидент произошел на автовокзале Стерлитамака, работники которого обратились в полицию и сообщили о пассажирке, задерживающей отправление автобуса. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы установили, что женщина зашла в междугородний автобус, совершавший рейс Кумертау - Уфа, без документов, подтверждающих, что она прошла вакцинацию или переболела коронавирусом. При этом пассажирка отказалась из него выходить, игнорируя требования и работников вокзала, и стражей порядка. Тогда как в соответствии с указом главы РБ "О введении режима "Повышенная готовность" на территории РБ в связи с угрозой распространения в РБ новой коронавирусной инфекции" все пассажиры междугородних автобусов старше 18 лет должны предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест либо справку о недавно перенесенном заболевании.

Полицейским пришлось доставить строптивую пассажирку в отдел полиции, где в отношении нее составили административный материал за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Напомним, требование предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-теста для проезда в междугороднем автобусе или пригородном поезде "Орлан" начало действовать с 12 октября. С этого дня QR-коды необходимы и для посещения торговых центров. Ранее эти ограничения коснулись музеев, театров и кинотеатров.

С 18 октября вступил в силу третий этап ограничительных мер: без сертификата теперь не будут пускать также в рестораны, фитнес-центры, бассейны, салоны красоты и многие другие заведения.

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