В Чувашии из-за коронавируса продлят осенние каникулы

Осенние каникулы в школах Чувашии продлятся с 25 октября по 7 ноября вместо планируемых ранее семи дней. Такое предложение озвучил исполняющий обязанности министра образования республики Дмитрий Захаров в связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, как сообщает пресс-служба главы региона, предложено объявить эти дни выходными и в учреждениях дополнительного образования.

Инициативу поддержал глава республики Олег Николаев.

- Это правильное решение. К тому же, у нас в ноябре четыре выходных дня, родители будут дома, семьи смогут провести время вместе, а самое главное - таким длительным промежутком мы разрываем цепочку возможного распространения коронавирусной инфекции, - заявил он.

Вернуться за парты школьники должны будут 8 ноября. На время каникул во всех учебных заведениях будет обеспечено дежурство персонала и санитарная обработка.