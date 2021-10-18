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18.10.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатом алкоголя

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье правоохранительные органы начали проверку после госпитализации семилетней девочки: школьница попала в больницу с диагнозом "отравление суррогатным алкоголем".

Фото: МВД России по Оренбургской области
Что привело к трагедии с контрафактным алкоголем в Оренбуржье

Как сообщил Следственный комитет по региону, маленькая пациентка из Гая была доставлена в приемный покой детской горбольницы Новотроицка накануне утром - в восемь часов.

В ходе проверки выяснилось, что спиртосодержащую жидкость девочка употребила вечером на улице в компании сверстников. Дома она почувствовала себя плохо. Ребенка пришлось госпитализировать.

К счастью, все обошлось благополучно - после проведенного лечения девочка выписана. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре Оренбургской области уточнили, что пострадавшая - жительница Новотроицка, в Гае находилась в гостях у бабушки. Надзорное ведомство проверит условия проживания и воспитания ребенка, установит причины произошедшего. Также будет дана оценка деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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