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Рубрика: Происшествия

В Прикамье снова стрельба в школе. Почему агрессия среди детей распространяется как эпидемия

Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 238(8589)
Не прошло и месяца после того, как 18-летний Тимур Бекмансуров устроил побоище в пермском классическом университете, в Пермском крае вновь произошло похожее ЧП. 12-летний мальчик принес с собой охотничье ружье в школу и дважды выстрелил из него.
Родители учеников недоумевают, как дети с оружием свободно заходят в школу? Фото: vk.com / prochad Родители учеников недоумевают, как дети с оружием свободно заходят в школу? Фото: vk.com / prochad
Родители учеников недоумевают, как дети с оружием свободно заходят в школу? Фото: vk.com / prochad

На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Инцидент произошел на втором этаже школы поселка Сарс Октябрьского городского округа. Шестиклассник стрелял в стену и дверь из отцовского дробовика. Больше выстрелить у него не получилось. Директор школы Галина Зайцева, выбежавшая на звуки стрельбы, уговорила мальчика зайти к ней. Там она обезоружила его. При стрельбе пострадал один из учеников, его задело осколками стекла, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

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Как только началась стрельба, ученики побежали прочь из школы, многие даже не успели надеть куртки. Дети разбегались по домам, некоторые укрывались у друзей, родственников. Узнав об инциденте, к школе пришли родители учеников. Некоторые плакали, так как не могли найти своих детей.

- Ищем дочку второклассницу, - говорит мама одной ученицы. - Не знаем где.

- Потерялся брат семиклассник, - плачет его сестра. - Мама сказала бежать сюда, вести его домой, а где он, не знаю, в школу никого не пускают.

Один из учеников рассказал, что парнишка пришел с дробовиком и полным портфелем патронов.

Следственный комитет сразу же возбудил два уголовных дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В отношении самого школьника идет доследственная проверка.

Директор школы Галина Зайцева не растерялась и обезоружила ученика. Фото: vk.com / prochad

Пока в школе отказались от каких-либо комментариев, но, по одной из версий, школьник с ружьем кричал что-то про свою одноклассницу. Возможно, это была его реакция на постоянные издевательства над ним. Сейчас мотивы происшествия выясняют следователи. Также устанавливается, как он смог пронести оружие в школу. В Росгвардии сообщили, что владельца оружия, из которого стрелял паренек, лишат разрешения на его хранение и ношение.

Сосед семьи этого паренька Сергей Морозов рассказал, что тот был смирным, послушным ребенком, помогал родителям, ничего дурного за ним не замечал. Обычная семья.

Между тем родители учеников негодуют на отсутствие безопасности в школе. "Что ожидать, завтра пойду писать заявление на домашнее обучение", - написала в соцсетях Александра Онянова. "Зачем нам такая школа, где дети с оружием свободно заходят? Кто ответит за это?"

Агрессия среди детей распространяется как эпидемия

Свою точку зрения на произошедшее высказала и психолог Людмила Кочкаева: "Сейчас агрессия в школах среди детей распространяется как эпидемия, - говорит она. - Дети одиноки, озлоблены, им не уделяется внимание. Поведение ребенка формируется дома, в школе, на улице, с помощью интернета. А там везде злоба и насилие. К тому же ребенок в возрасте 12-14 лет вдруг понимает, что жизнь совсем не такая, как ее преподносят ему взрослые. Это вызывает противоречия внутри него. А в школах порой одноклассники буквально травят тех, кто слабее. Это также может вызвать ответную бурную реакцию. Кроме того, на мой взгляд, крайне низкий уровень подготовки школьных психологов. Они проводят какие-то обезличенные тесты, а дети при этом остаются в стороне".

Кстати

В Росгвардии корреспонденту "РГ" подтвердили, что пристальным проверкам подвергнутся частная охранная организация, работавшая в школе, и отец мальчика, взявшего его "Сайгу". По результатам проверки охранник, странным образом не заметивший под курткой 12-летнего школьника весьма массивный и тяжелый охотничий карабин, скорее всего, будет лишен лицензии и, разумеется, работы в охране. Проверят и уровень подготовки всех работников этой ЧОО, и качество обучения в той частной школе, где готовили этих охранников. Напомним, обучение будущие охранники проходят в негосударственных учебных заведения под эгидой минобрнауки. Но методика подготовки согласована с силовиками.

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Много вопросов будет и к отцу этого мальчика. Каким образом его сын сумел взять оружие и патроны к нему? Значит, он имел доступ к оружейному сейфу отца. И уже не важно, торчали ли ключи из дверцы сейфа или же сын выкрал их из отцовского кармана. Вывод проверяющих будет однозначен - халатное, ненадлежащее хранение оружия. Отец наверняка лишится и разрешения на оружие, и самого оружия.

Подготовил Михаил Фалалеев

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