В МВД подтвердили информацию о стрельбе в школе под Пермью

Инцидент произошел в поселке Сарс. В учебном заведении находилась только женщина-вахтер, она не пострадала. Учащийся задержан.

В МВД информацию о ЧП в учебном заведении Октябрьского городского округа подтвердили. Также появились подробности. Около 8 утра по местному времени в полицию поступило сообщение о том, что несовершеннолетний, находясь на территории школы, произвел два выстрела в стену и потолок.

Злоумышленником оказался 12-летний ученик этой же школы. Устанавливаются мотивы его поступка. Главный вопрос, где он взял оружие.

По данным агентства "Интерфакс", охотничий карабин, внешне похожий на автомат Калашникова, подросток взял у отца-охотника. Оружие официально зарегистрировано и находится на учете, рассказал информированный источник.