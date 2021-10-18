Диетолог объяснил, почему люди "заедают" стрессы

Барнаульский врач-диетолог Алексей Шелягин рассказал о том, как тревожность влияет на лишний вес.

По словам диетолога, к ожирению нередко приводит привычка "заедать" свои эмоции.

⠀- Каждый день мы просто купаемся в море информации и перенасыщенность ею приводит к повышенному чувству тревоги, - объясняет Алексей Шелягин. - Человек, ничего другого не придумав, начинает заедать свои эмоции. На работе не оценили проект, отправили на доработку, и человек уже не чувствует своей значимости. И обращается к еде, чтобы успокоиться. Мысль "что обо мне подумают?" повышает чувство тревожности до критических значений. Как итог - еда не по запросу, а как спасение от стресса.

Врач говорит, что часто его пациенты "тянут все на себе": семья, работа, дети, родители, ипотека. В результате еда становится средством от усталости и способом испытать расслабление, что быстро входит в привычку.

- Вот и выходит, что еда - всегда вместо чего-то, - констатирует Шелягин. - Хотите отдохнуть, но вместо отдыха почему-то едите. Скучно, но вместо прогулки в парке или какого-то другого развлечения вы опять едите.

Доктор рекомендует страдающим от лишнего веса пациентам в первую очередь научиться справляться с тревожностью.

- Если осознать причину лишнего веса, организм с легкостью распрощается с лишними килограммами навсегда! - уверяет Алексей Шелягин.