Туристы смогут встретить день зимнего солнцестояния на мосту Да Винчи

В сорока километрах от Омска появилась новая достопримечательность, которая притягивает к себе туристов. Томский плотник Иван Скоморощенко построил мост по эскизу Леонардо да Винчи. Его творение попало в Книгу рекордов России.

Конструкция 13-метровой длины держится только за счет веса самих бревен. Это самый большой мост в России по эскизу Леонардо. Сейчас мастер задумал построить мост Кулибина. С "мостостроителем" повстречалась корреспондент "РГ".

Тяга к загадкам

Когда открывали мост да Винчи, дядя Ваня стоял под ним на льду озера. Фото: Андрей Никитенко

"Плотник - это удальство, говорит Иван Скоморощенко. - Это щекочущая смелость - а дай-ка я сделаю вот так, как никто и никогда! Это тяга к загадкам".

Мост по эскизу Леонардо да Винчи! Ни чертежей, ни расчетов. Взял томский плотник и построил. Без единого гвоздя. Разве что на тротуарах гвозди есть, но это уже для удобства людей сделано, а к конструкции моста это не относится. Тут бревна держат себя сами. Скоморощенко вертит на столе карандашами-бревнами, показывая, как это они так держат себя, и как тут надо учесть их вес, да наклон, да ветер.

На Масленицу, когда на мост Леонардо да Винчи/Скоморощенко в экопоселении Азъ Град впервые пошел народ, дядя Ваня стоял под ним, на льду озера. Мол, рухнет - так пускай на меня. Не рухнул. А 19 декабря здесь пройдет праздник Коляды - зимнего солнцестояния.

А теперь - Кулибин

После того, как Иван Скоморощенко разгадал загадку Леонардо, он хочет продолжить дело тезки Кулибина - было у того в планах строительство моста через Неву, тоже уникальной конструкции.

На рисунке - под аркой моста проходят большие корабли. Серьезная вещь. Томский мастер хочет воплотить идею изобретателя тут, на месте, чтобы город городился. Уже и место переправы - на одном из томских озер - приглядел, надо только договариваться с властями и собственниками участков.

За долгие годы Иван Скоморощенко - бессменный член жюри на томском "Празднике топора" - собрал целую коллекцию инструмента. Самый родной ему экземпляр - отцовский топор, который удалось сохранить. Есть заграничные, есть боевые. Траншейный топор германского пехотинца, например, времен первой мировой. Самый древний, семнадцатого века, из Бердска - найден при раскопках.

О бесконечном разнообразии топоров плотник может говорить бесконечно - вот только послушать его, увы, негде. Помещения под музей нет. Часть топоров в квартире. Часть хранится в Музее Славянской мифологии, так сказать, - в запасниках.

Курс выживания

Учиться плотничать к дяде Ване приезжали и из Франции, и из Бельгии, и из Германии, не говоря о России. А скоро - очень надеемся! - откроется школа для томских мальчишек. Уже записались 12 человек. Иван Скоморощенко нервничает - чиновники требуют у него лицензию на преподавательскую деятельность.

А еще для такой детской школы очень нужна территория - хотя бы при Музее славянской мифологии, с которым очень дружит Иван Валентинович. Потому что плотник должен строить, даже и в учебных целях - "избушонку" поставить с ребятишками, вот это урок!

Топор, говорит дядя Ваня, человека спасает - даже в морозной тайге с его помощью умелец быстро поставит укрытие и не погибнет. Так что школа плотников - это и курс выживания.

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