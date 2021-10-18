В Новосибирске нашли подростков, куривших у Вечного огня

В Новосибирске установили личности подростков, устроивших пикник у Вечного огня на Монументе Славы.

Видеоролик с развлечениями школьников у мемориала появился в социальных сетях и возмутил многих горожан. На записи один из подростков курит вейп у Вечного огня, другой лежит прямо в чаше, а третий бросает в огонь монетки.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что такое поведение подростков недопустимо.

- Мне доложили, что школа узнала своих учеников, - цитирует мэра "Интерфакс".

Градоначальник считает, что этот случай необходимо обсудить во всех школах, чтобы подобного больше не повторялось.

Инцидентом у Вечного огня также заинтересовались в следственном комитете и в полиции.

- В настоящее время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также участников происшествия, - сообщает СУ СК по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.