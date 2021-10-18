В Новосибирске замминистра ЖКХ поймали на взятке

18 октября в Новосибирске задержали заместителя министра энергетики и ЖКХ. По данным областного СУ СКР, региональный чиновник получил свыше двух миллионов рублей за общее покровительство от учредителя подрядной организации.

Деньги, как сообщили в ведомстве, были переданы чиновнику, когда он находился в машине учредителя юридического лица. Возбуждено уголовное дело, замминистра подозревается в получении взятки в особо крупном размере, коммерсант - в даче взятки.

Известно, что в январе нынешнего года с компанией был заключен договор на строительство водозаборных скважин и станции очистки питьевой воды в Новосибирской области. При этом, по данным следствия, чиновник способствовал тому, чтобы организация соответствовала условиям договора. Оба фигуранта задержаны.