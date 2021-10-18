В Новосибирской области в минимальные сроки построили современный ФАП

В деревне Китерня Искитимского района Новосибирской области ввели в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 15 посещений в смену. ФАП общей площадью почти 137 квадратных метров построен по типовому проекту, который позволяет возвести одноэтажное модульное здание в минимальные сроки.

В медицинском учреждении будут работать три сотрудника, для них в ФАПе предусмотрено жилое помещение с отдельным входом. Фельдшерско-акушерский пункт полностью соответствует всем нормам и требованиям к пребыванию пациентов и медицинского персонала. Медицинское учреждение будет комплексно оснащено, в экстренных случаях оно будет принимать пациентов круглосуточно. В строительство объекта по нацпроекту "Здравоохранение" вложено 13 миллионов рублей.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, в регионе активно реализуется программа развития сети фельдшерско-акушерских пунктов. С 2016 года возведено 116 таких объектов в разных районах. ФАП в Китерне стал восьмым, введенным в эксплуатацию в этом году. В ближайшее время запланирована сдача еще двух, два десятка объектов находятся в процессе возведения. На строительство ФАПов в Новосибирской области в 2021 году предусмотрено 398 рублей из средств федерального и областного бюджетов.

В регионе реализуется программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы", утвержденная областным правительством. Запланировано в течение пяти лет построить, реконструировать и капитально отремонтировать 40 объектов здравоохранения, приобрести для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысячи единиц нового медоборудования, в том числе 90 - "тяжелого". Мероприятия программы согласованы с мероприятиями нацпроекта "Здравоохранение".