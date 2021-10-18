В Приангарье серийного насильника и убийцу приговорили к 24 годам

Иркутский областной суд вынес приговор 52-летнему жителю города Тулуна. Мужчина совершал тяжкие преступления более четверти века. За серию изнасилований и убийств жителю Приангарья назначено наказание - 24 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил сегодня региональный главк Следственного комитета РФ.

В материалах уголовного дела, которое насчитывает 116 томов, говорится о серийности преступлений. Они совершены с 1992-го по 2019 год. Это ряд изнасилований и два убийства женщин в Тулуне. Маньяк всегда действовал по одной схеме. Угрожая горожанкам ножом, он уводил их в безлюдные места, чтобы надругаться над жертвами.

Во время расследования, которым занимались сотрудники МВД и СК, им пришлось допросить около 15 тысяч свидетелей. Проведено свыше тысячи генетических исследований, более 25 осмотров мест происшествий, 10 эксгумаций.

Преступник полностью признал вину и дал исчерпывающие показания.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в суде.