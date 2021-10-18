В Сибири молодую пару будут судить за убийство таксиста

В Новосибирске СК завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Куйбышевского района и его 21-летней сообщницы. Их обвиняют в убийстве таксиста ради наживы.

По данным следствия, подельники встретились вечером 12 сентября 2020 года на привокзальной площади города Барабинска Новосибирской области.

- Согласно заранее разработанному мужчиной преступному плану и распределенным ролям, обвиняемая подошла к автомобилю, в котором находился ранее незнакомый ей 68-летний водитель, и предложила довезти их до города Чулыма, - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Таксист согласился взять заказ за 5 тысяч рублей. Подельники сели на заднее сидение автомобиля. Около 2 часов ночи пассажиры попросили таксиста сделать остановку неподалеку от села Золотая грива. Мужчина стал душить водителя и наносить ему удары электрошокером.

Подельники похитили у убитого 5200 рублей и огнестрельное оружие, затем утопили его тело в озере Иткуль, а автомобиль сожгли.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Они признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений.