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18.10.2021 12:14
Рубрика: Культура

Реставратор из Испании поможет восстановить старинную мечеть в Ингушетии

Текст: Николай Грищенко
Фото: Управление культурного наследия правительства РИ Фото: Управление культурного наследия правительства РИ
Фото: Управление культурного наследия правительства РИ

Расположенная на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии старинная каменная мечеть будет восстановлена. Реставрационные работы планируется начать в новом году.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"На данный момент готовятся документы для получения разрешения на реставрационные работы старой каменной мечети на территории древнего башенного комплекса Цори к весне 2022 года", - заявил агентству "Интерфакс" реставратор из Испании, мастер по сухой кладке камня Рамзан Султыгов.

Он также отметил, что представители ингушского тейпа Цорой уже дали свое согласие на проведение реконструкции. Уже проведена санитарная очистка прилегающей к памятнику истории территории. С помощью сотрудников музея проведены предварительные раскопки, замеры мечети и оценка состояния культового сооружения.

Восстановительные работы на памятнике средневекового зодчества будут проводиться силами волонтеров.

По данным управления культурного наследия Ингушетии, на территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника находится около 1900 башен, склепов и культовых сооружений средневекового ингушского зодчества.

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