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18.10.2021 01:59
Рубрика: Власть

В Росгвардии опровергли информацию о драке на соревнованиях спецназа

В Росгвардии назвали не совсем точной информацию о конфликте в учебном центре "Тамбукан" в Ставропольском крае. Драки не было, и краповые береты никто не снимал, подчеркнули в ведомстве.
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"Краповый берет - это символ доблести и чести, и его не снимали даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнования", - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он напомнил, что любые соревнования - это эмоции. И данный случай не стал исключением.

Ранее СМИ сообщили, что на соревнованиях спецназа в Ставропольском крае произошла драка. Поводом стали действия победившей команды при сдаче нормативов. По мнению проигравших, представители одной из кавказских республик во время марш-броска мошенничали.

"Не происходило каких-либо драк или выяснения отношений", - сказал Грибакин в беседе с ТАСС.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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