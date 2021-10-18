В Росгвардии опровергли информацию о драке на соревнованиях спецназа

В Росгвардии назвали не совсем точной информацию о конфликте в учебном центре "Тамбукан" в Ставропольском крае. Драки не было, и краповые береты никто не снимал, подчеркнули в ведомстве.

"Краповый берет - это символ доблести и чести, и его не снимали даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнования", - заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Он напомнил, что любые соревнования - это эмоции. И данный случай не стал исключением.

Ранее СМИ сообщили, что на соревнованиях спецназа в Ставропольском крае произошла драка. Поводом стали действия победившей команды при сдаче нормативов. По мнению проигравших, представители одной из кавказских республик во время марш-броска мошенничали.

"Не происходило каких-либо драк или выяснения отношений", - сказал Грибакин в беседе с ТАСС.