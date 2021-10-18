Как вернуться с отдыха целым и невредимым

Ради денег организаторы экстремального туризма порой закрывают глаза на безопасность. И трагические случаи происходят все чаще. Но как-то приструнить дельцов не совсем получается: активный отдых ведь никто особо не контролирует. Как тогда навести порядок в горах, в лесах, на реках и морях?

Житель Архангельской области и представить себе не мог, что поход на рыбалку обернется для него 20-дневным скитанием. Несмотря на то что группе предстояло пройти по тайге 4-5 километров, он быстро устал и начал отставать от других. Инструктор предложили ему вернуться в избу, от которой был начат переход. О том, найдет ли горожанин дорогу, никто не задумывался.

В итоге бедолага заблудился. Сначала бродил по тайге, а затем вышел к болотам. Шел по ним, прыгая с кочки на кочку. Пил грязную воду, питался личинками короедов, которых находил в гнилых пнях, грибами и ягодами. Миновав топь, уперся в реку, через которую попытался переправиться на плоту, но перевернулся и утопил рюкзак. Три дня шел без остановок. От бессонницы и усталости начались галлюцинации. Очнувшись, обнаружил, что спит стоя возле вездеходного следа, опираясь на посох. Спустя 20 дней его подобрал гусеничный вездеход...Мужчине чудом повезло, он избежал несчастья. Увы, подобные случаи порой заканчиваются трагически. У неподготовленных к походам людей мало шансов остаться невредимым. В случае с поморцем большая часть вины лежит на инструкторе, который просто наплевал на безопасность - главное, продолжить поход. Его вовсе не волновало, что новичок просто не готов к выживанию в тайге.

Чему удивляться: пешие путешествия сейчас превратились в доходный бизнес. Прибыль фирм, организующих подобные походы, растет как на дрожжах. Только на популярный Эльбрус турпоток вырос вдвое. Если несколько лет назад на вершину восходили около 7000 человек, то сегодня - не менее 15 тысяч, сообщил старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма в России (ФАР) Алексей Овчинников. На восхождениях средней сложности гиды зарабатывают от 4 до 6 тысяч рублей в день. На вершинах выше 6000 метров, таких как пик Ленина, доход проводников составляет от 6 до 9 тысяч рублей.

Многие туристы, выезжающие поправить здоровье в санатории или на пляжный отдых, берут однодневные экскурсии к местным достопримечательностям или просто ходят по окрестностям. Например, в Заполярье гости стремятся не только увидеть Мурманск, но и съездить на побережье Баренцева моря в село Териберку, которое стало популярным у туристов. Такую экскурсию запросто может предложить любой таксист. О безопасности вообще никто не вспоминает. "Не стоит доверяться первому попавшемуся водителю, - предупреждает Владимир Онацкий, президент ассоциации "Арктические гиды". - Лучше заранее посмотреть в интернете, кто и как организует подобные экскурсии. Хорошо, если это будет профессиональный гид, имеющий аттестацию. Он обязан проинструктировать туристов, где на маршруте безопасные участки и где опасные, куда можно ходить и куда нельзя, что взять с собой, как одеться и обуться, как себя вести. И это относится ко многим экскурсиям".

Главная цель - не пройти маршрут или покорить гору, а вернуться живым

Как остаться целым? Это зависит не только от организаторов, но и самих любителей активного отдыха. Согласно действующему законодательству, тургруппы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. Но в реальности мало кто так поступает, отмечает член правления Ассоциации по безопасности объектов туристской индустрии "Безопасность туризма" Алексей Старшов. Очень многие группы собираются спонтанно, за 2-3 дня до выхода. По закону регистрация обязательна, но для тех, кто этим требованием пренебрегает, не предусмотрено никакой ответственности.

Кроме того, из тысяч существующих маршрутов лишь мизерная доля адаптирована под туристические потребности. Нет продуманной логистики, санитарных зон, площадок для отдыха. Наличие таких вещей, как мостки и поручни на опасных участках, вообще никто не контролирует. Инструкторы, отвечающие за безопасность, часто не учитывают степень готовности современных туристов, их склонность к бездумному риску. "Никто не хочет напрягаться, планировать маршрут, заботиться о физической форме, приобретать снаряжение и оборудование, учиться им пользоваться, искать гидов-профессионалов, - говорит Татьяна Тимошенко, президент Федерации альпинизма Санкт-Петербурга. - Ходят буквально наобум. За собственные деньги идут умирать". По ее мнению, в стране утрачена система подготовки маршрутов и контроля туристических и альпинистских групп. В СССР существовала контрольно-спасательная служба (КСС). Ее сотрудники - альпинисты высокой квалификации - вели разметку маршрутов, их подготовку, контролировали подготовленность групп и состояние здоровья участников перед выходом. Отправиться на маршрут без отметки в ККС было невозможно.

Сегодня служба ликвидирована. Думали, что для обеспечения безопасности тургрупп будет достаточно МЧС. Но это ведомство организует спасательные работы уже после ЧП. Оно не в состоянии заниматься профилактикой. В этих условиях безопасность туристов на 90 процентов зависит от них самих. Татьяна Тимошенко утверждает: функции спасения туристов и профилактики трагедий необходимо развести, ими должны заниматься разные ведомства. Нужен жесткий контроль безопасности маршрутов. Каким бы важным ни было развитие активного туризма, прибыльность не должна быть на первом месте.

Важно

Перед тем как отправиться в отпуск, нужно заранее позаботиться о страховке, которая может выручить в случае неприятностей. Будет лучше, если полис будет предусматривать не только стандартную программу, но и дополнительные риски - гражданскую ответственность, поломку транспорта, отмену поездки, утрату или повреждение багажа, утерю документов. Если предполагается экскурсия на природу, лучше добавить страховку для активного отдыха и спорта. Катание на лошадях, квадроциклах или гидроциклах - это тоже активный отдых.