Роспотребнадзор выпустил рекомендации о профилактике обморожений

До зимы еще почти полтора календарных месяца, но Роспотребнадзор в связи с традиционным осенним похолоданием до отрицательных температур выпустил рекомендации по профилактике обморожений при работе на воздухе и прогулках.

Санитарная служба страны напоминает, что, прежде всего, наибольшему риску "холодовой травмы", затрагивающей нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Повысить вероятность обморожения может пребывание на морозе в излишне легкой, тесной или влажной одежде, а также длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. К провоцирующим факторам относятся и хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем.

К первым признакам обморожения медики относят онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).

В более серьезных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью. Но сами не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их. Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления, и открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно, - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Тем временем синоптики начали выпускать предварительные прогнозы погоды, сообщая, что предстоящая зима в России обещает быть скорее снежной, чем морозной. Но в Мурманской области зимний сезон начнется уже в первых числах ноября (до минус 4-6), а в Карелии - в декабре, как и в Нечерноземье. Зато на Средней Волге похолодание ожидается вскоре после ноябрьских праздников, а к декабрю могут начаться обильные снегопады.

В Московскую область зима постучится в конце ноября: холодные фронты принесут в столицу мокрый снег. Температура опустится до минус 3-5 градусов. Неприятная погода будет сопровождаться гололедом.