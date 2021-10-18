Роспотребнадзор выпустил рекомендации о профилактике обморожений

Новости

Барабанщик blink-182 Трэвис Баркер женился на Кардашьян 11:46
В 11 регионах появятся территории комплексного развития 11:35
Джоэл Коэн снял "Макбета" по трагедии Шекспира 11:25
Росздравнадзор сообщил о новом факте подделки сертификатов о вакцинации 11:23
Ракете "Оникс" добавили возможностей 11:22
Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Юлией Пересильд 11:05
Сноуден обвинил Telegram в бездействии в отношении фейковых аккаунтов 10:57
Цена на газ в Европе снизилась до 980 долларов 10:50
Российский теннисист Рублев опустился на шестое место в рейтинге ATP 10:49
ОДКБ увеличила число военных на учениях рядом с афганской границей 10:35
ФНС назвала условия признания ИП недействующим 10:21
Кабмин выделит 5 млрд рублей на создание центра физики и математики в Сарове 10:17
Цены на овсянку достигли рекордных значений с 2000 года 10:17
Россия продлила срок службы межконтинентальных ракет 10:06
Минстрой намерен привлечь инвестиции для создания сервиса по аренде жилья 09:51
Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы 09:50
Песков прокомментировал ситуацию с Навальным 09:50
В Москве наркодилер угнал иномарку 09:43
Медведчук заявил, что Украина рухнула в моральную пропасть 09:40
Андрей Белоусов назвал стоимость перевода энергетики на экологичные рельсы 09:32
Стоимость нефти марки Brent обновила трехлетний максимум 08:33
ПФР спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года 07:50
В МВД подтвердили информацию о стрельбе в школе под Пермью 07:26
В Сокольниках завершается капремонт дома с портретом Николая Гастелло 07:23
В России начали действовать новые правила подключения домов к газу 07:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 10:16
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор выпустил рекомендации о профилактике обморожений

Текст: Александр Проценко
До зимы еще почти полтора календарных месяца, но Роспотребнадзор в связи с традиционным осенним похолоданием до отрицательных температур выпустил рекомендации по профилактике обморожений при работе на воздухе и прогулках.
Фото: Максим Блинов / РАИ Новости Фото: Максим Блинов / РАИ Новости
Фото: Максим Блинов / РАИ Новости

Санитарная служба страны напоминает, что, прежде всего, наибольшему риску "холодовой травмы", затрагивающей нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Повысить вероятность обморожения может пребывание на морозе в излишне легкой, тесной или влажной одежде, а также длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. К провоцирующим факторам относятся и хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Вильфанд рассказал о погоде в России зимой

К первым признакам обморожения медики относят онемение, чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при холодовом поражении ситуацию исправит согревание на протяжении 20-30 минут. Поместите участки, пострадавшие от обморожения, в теплую, но не горячую воду. Если теплой воды нет, согреть пораженные участки поможет тепло собственного тела (обмороженные кисти быстро отогреются под мышками).

В более серьезных случаях, если кожа, пострадавшая от мороза белеет, твердеет, покрывается волдырями, надо как можно быстрее обратиться за профессиональной медицинской помощью. Но сами не растирайте обмороженные участки снегом и не массируйте их. Ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, приборы, предназначенные для отопления, и открытый огонь. Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.

Наиболее опасно сочетание обморожения с переохлаждением. Такое состояние сопровождается понижением температуры тела, непрекращающейся дрожью, чувством усталости, сонливостью, появляется спутанность сознания, невнятная речь, нарушение координации движений. Такая ситуация требует незамедлительных действий. Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое теплое, но не горячее питье. Давать пострадавшему алкоголь нецелесообразно, - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
В Гидрометцентре опровергли самые популярные приметы о зиме

Тем временем синоптики начали выпускать предварительные прогнозы погоды, сообщая, что предстоящая зима в России обещает быть скорее снежной, чем морозной. Но в Мурманской области зимний сезон начнется уже в первых числах ноября (до минус 4-6), а в Карелии - в декабре, как и в Нечерноземье. Зато на Средней Волге похолодание ожидается вскоре после ноябрьских праздников, а к декабрю могут начаться обильные снегопады.

В Московскую область зима постучится в конце ноября: холодные фронты принесут в столицу мокрый снег. Температура опустится до минус 3-5 градусов. Неприятная погода будет сопровождаться гололедом.

В регионах Власть Работа власти Общество Здоровье Общество Ежедневник Погода Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица СЗФО Мурманская область СЗФО Карелия ПФО ЦФО Московская область

Главное сегодня

Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев
СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе
Стоимость нефти марки Brent обновила трехлетний максимум
ПФР спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года
В Германии призвали обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям