Сокуров и Скляр получили Царскосельскую премию

Церемония вручения Царскосельской художественной премии проходит ежегодно, в канун лицейского праздника, в императорском Царскосельском лицее города Пушкина. Нынче - в 29-й раз.

И снова бессменный ведущий Андрей Максимов повторил (для новичков), что "одна группа интеллигентных людей вручает здесь награду другой группе интеллигентных людей". И добавил: "Старейшая художественная премия России живет. Лауреаты растут числом. Их объединяет "самость" и "особливость". О каждом можно написать приключенческую книгу или снять фильм".

Приехали в "город муз" Иван Краско, Светлана Крючкова, Олег Митяев, Дмитрий Шагин… Поздравляли, пели, шутили, читали стихи Пушкина, Мандельштама, Пастернака… Вспоминали Бродского, Довлатова, Окуджаву, Олега Григорьева… Говорили о том, как Пушкин проводил время в Царском Селе, любил эти места, написал здесь "Сказку о царе Салтане".

Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов приветствовал собравшихся в Царскосельском лицее, гордящимся своим знаменитым выпускником:

- Вспомним, что происходило здесь на протяжении 29 лет. Приезжали лауреаты, которым вручали премию, говорили о том, что для каждого это очень серьезное событие, почетно получить награду в таком святом для каждого гражданина нашего Отечества месте. Я помню, как Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: "Я получаю эту премию не только от ее учредителей и членов жюри, но и от этих стен, которые помнят голос Александра Сергеевича Пушкина, от зелени парков, которые смотрят в эти окна, от того неповторимого места, где мы находимся, и это очень важно". Многих художественных премий, которые сейчас известны, тогда еще не было, Царскосельская была единственной. Многое изменилось за эти годы. Наша премия живет, это поразительно. Вероятно, в ней есть что-то удивительно притягательное. "Гений места" - Пушкин. В канун 19 октября, лицейского праздника, вспомним о том, что Александр Сергеевич так гениально "зажег" своих друзей -лицеистов, что он всегда с нами, он - душа нашего народа, а без души жить невозможно. Сегодня, несмотря на сложности пандемии, мы собрались здесь снова, хотя невозможно собрать всех, пригласить, кого хотелось бы…

Прежде чем прочитать "Пророка" Пушкина, член жюри премии народный артист России Иван Краско отметил:

- Какое великое место! Может быть, это духовный центр России, потому что связан с Александром Сергеевичем Пушкиным, гением. Такое радостное, животворящее произведение его "Пророк"! Оно имеет отношение к каждому творческому человеку, к каждому, для кого важна дружба народов.

Фото: Анжела Мнацаканян

Премию-2021, "истинно петербургскую", как еще ее называют, первым получил Александр Сокуров - за неповторимый режиссерский почерк и вклад в гуманитарные традиции мировой культуры. "Большая честь - быть отмеченным в этих стенах. Сердечно благодарю всех за труд понимания", - коротко ответствовал Александр Николаевич. Награду ему вручал Леонид Мозговой. "Сокуров - мое все, - признался актер. - Александр Николаевич ввел меня в 50 лет в мир кино: в 1991 году я сыграл Чехова в его фильме "Камень". Потом были "Молох" (Гитлер), "Телец" (Ленин), "Русский ковчег" (Шпик), "Фауст" (три эпизодические роли). Благодаря Сокурову меня называют "Адольф Ильич Чехов".

Народная артистка России Светлана Крючкова вручала премию другому народному артисту - Игорю Скляру. В дипломе лауреата написано: "За яркую интерпретацию мировой классики в спектаклях "Эмигранты" Мрожека и "Скрипач на крыше" Шолом-Алейхема". "Это профессиональное движение вверх: другой жанр (мюзикл), другие характеры", - заметила Крючкова.

Фото: Анжела Мнацаканян

Обладателями Царскосельской премии стали авторы книги "Три города Сергея Довлатова": Андрей Арьев за "Взгляд из Ленинграда"; Елена Скульская - за "Взгляд из Таллина"; Александр Генис - за "Взгляд из Нью-Йорка". Получая статуэтку Мандельштама, Арьев вспомнил, что это - один из любимых поэтов Довлатова. Скульская, приехавшая в Пушкин из Эстонии (это было непросто), подчеркнула: "В этой книге мы написали и о себе, своем поколении, о том, что для нас было важно". Не приехал на церемонию только из далекого Нью-Йорка Генис, поблагодарил организаторов премии письменно.

Народный артист России Лев Прыгунов отмечен за легендарный путь в кино и выставки живописи разных лет. "Лев - полифонический человек: замечательный актер (более 150 картин в его фильмографии), художник, поэт, философ, пишет удивительные книги", - сказал лауреат Царскосельской премии со стажем Александр Жуков, доктор технических наук, создатель фестиваля памяти Анны Ахматовой, автор-исполнитель песен.

Галину Хомчик чествовали за сохранение и приумножение традиций в авторской песне. "С трудом верю, что нахожусь здесь в качестве лауреата", - сказала она.

Сергей Гутцайт награжден за восстановление памятников архитектуры и создание школы им. Горчакова (школа-пансион для юношей 11-18 лет, расположенная в Павловске, пригороде Петербурга. В основу положена образовательная модель Царскосельского лицея).

Специальные дипломы получили: Нина Заргарян - за создание уникальных костюмов для спектакля по сказкам А.С. Пушкина, Анатолий Рыжиков - за книгу "Жизнь - вне расписаний", Елена Платонова - за поддержку цикла телепрограмм "Царскосельские встречи".

Справка "РГ"

Царскосельская художественная премия присуждается ежегодно, с 1993 года, за творческий вклад в развитие российской культуры и искусства и укрепление международных культурных связей. Ее учредители: Всероссийский музей А.С. Пушкина, композитор Сергей Курехин, писатель Виктор Кривулин, поэт и композитор Александр Дольский, меценат Борис Блотнер, писатель и кинорежиссер Николай Якимчук. Символы премии - бронзовые скульптуры Екатерины Второй, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама - выполнены скульпторами Сергеем Алиповым и Павлом Шевченко.

В разные годы лауреатами премии были: Дмитрий Лихачев, Александр Володин, Юрий Темирканов, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Вячеслав Бутусов, Вячеслав Полунин, Михаил Пиотровский, Алексей Герман, Эльдар Рязанов, Максим Шостакович, Вениамин Смехов, Татьяна Доронина, Алиса Фрейндлих, Юрий Шевчук и другие выдающиеся деятели.