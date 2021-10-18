Стало известно, когда отреставрируют "Медного всадника"

Реставрация "Медного всадника" в Петербурге пройдет в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Музея городской скульптуры Надежду Ефремову.

В прошлом и позапрошлом годах во время обследования специалисты выявили трещины и ржавчину на "Медном всаднике". В ходе реставрации поврежденные участки будут приведены в порядок. Также специалисты намерены почистить швы на постаменте, чтобы валун, на котором стоит памятник, вновь казался монолитным.

Третья точка опоры памятника будет дополнительно усилена.

Сам памятник Петру I на период проведения реставрации закроют строительными лесами. Общая стоимость работ составит 40 миллионов рублей.