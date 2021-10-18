В Ленобласти погиб киберспортсмен из Петербурга

В Ленинградской области при невыясненных пока обстоятельствах скончался киберспортсмен Алексей Малышев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

23-летнего мужчину нашли в городе Никольское возле гаражей на улице Зеленой. Малышев был раздет до пояса и истекал кровью.

Киберспортсмена госпитализировали в больницу в Гатчине, но спустя какое-то время он скончался.

Как сообщили "РГ" в СК по Ленинградской области, обстоятельства случившегося выясняются в рамках доследственной проверки. Причина смерти Малышева пока не установлена.

Алексей Малышев возглавлял одну из университетских киберспортивных команд, в составе которой выигрывал российские и международные соревнования. Также он организовывал турниры для киберспортсменов в Петербурге.