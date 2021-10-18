В Мурманской области снимут 16-серийную мелодраму о враче

Новости

Лавров: С 1 ноября РФ приостанавливает работу представительства при НАТО 14:46
Путин пообещал Подмосковью 10 млрд рублей на дорожные развязки 14:40
Стало известно, когда отреставрируют "Медного всадника" 14:37
Инфекционист рассказал об отличии детской вакцины от COVID-19 от взрослой 14:21
В Волгограде рекламу доставки суши и роллов признали непристойной 13:44
Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции 13:39
В Минтруде рассказали, каким будет пособие по больничному в 2022 году 13:32
Сенатор рассказал о возможном механизме погашения долгов из соцвыплат 13:31
Ивановские вузы отправили на "дистанционку" 13:29
Вышел трейлер российского авиахоррора "Ряд 19" 13:24
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину 13:22
Власти не планируют изменять НДФЛ в ближайшие три года 13:17
Турция может прибрести Су-35 и Су-57, если США не продадут ей F-16 13:11
Новый фильм про Бонда снова не смог обойти "Венома 2" в России 13:11
В России могут отменить экспортные пошлины на алюминиевые сплавы 12:59
Умерла актриса из классических американских сериалов Бетти Линн 12:52
В Германии дикие кабаны вызвали аварию на автобане 12:48
Британии грозит кризис автобусных перевозок 12:42
Глава Минэкономразвития назвал условия для снижения инфляции до 4% 12:24
В Красноярском крае ввели QR-коды для доступа на массовые мероприятия 12:15
Реставратор из Испании поможет восстановить старинную мечеть в Ингушетии 12:14
Какие налоги должен заплатить бизнес до 25 октября 12:03
Эксперт: Для остановки коронавируса нужно вакцинировать более 80% населения 11:59
В Волгоградской области вступили в силу ужесточенные антиковидные меры 11:49
Барабанщик blink-182 Трэвис Баркер женится на Кардашьян 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 13:57
Рубрика: Культура

В Мурманской области снимут 16-серийную мелодраму о враче

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области
Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области

В мае 2022 года в Мурманской области начнутся съемки 16-серийной мелодрамы с элементами приключений и детектива. Об этом сообщили в региональном Центре развития кинопроизводства.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского авиахоррора "Ряд 19"

Рабочее название сериала - "Заполярный вальс". Лента повествует о женщине-враче Алене, которая разочаровалась в карьере столичного хирурга и перспективном женихе и уехала работать врачом в заполярный поселок.

Пройдя испытания Крайним Севером, Алена открывает для себя новый мир и обретает достойную цель. Ей удается вдохнуть новую жизнь в маленькую больницу, раскрыть тайну пропавшей экспедиции и найти настоящую любовь.

Съемки фильма в течение трех месяцев будут проходить в Мончегорске, поселке Мурмаши, Кольском районе и Мурманске.

В регионах Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей
Россия снимает антиковидный запрет на въезд членов семей иностранцев
"Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе
Стоимость нефти марки Brent обновила трехлетний максимум
Почему нужно идти на выставку Премии Кандинского
Классика: лучшие концерты недели