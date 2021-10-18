В Мурманской области снимут 16-серийную мелодраму о враче

В мае 2022 года в Мурманской области начнутся съемки 16-серийной мелодрамы с элементами приключений и детектива. Об этом сообщили в региональном Центре развития кинопроизводства.

Рабочее название сериала - "Заполярный вальс". Лента повествует о женщине-враче Алене, которая разочаровалась в карьере столичного хирурга и перспективном женихе и уехала работать врачом в заполярный поселок.

Пройдя испытания Крайним Севером, Алена открывает для себя новый мир и обретает достойную цель. Ей удается вдохнуть новую жизнь в маленькую больницу, раскрыть тайну пропавшей экспедиции и найти настоящую любовь.

Съемки фильма в течение трех месяцев будут проходить в Мончегорске, поселке Мурмаши, Кольском районе и Мурманске.