В Петербурге камеры на автобусах будут выявлять нарушителей парковки

В Петербурге с 19 октября на автобусах одного из городских перевозчиков, а также на троллейбусах появятся видеокамеры для фиксации нарушений дорожного движения автолюбителями, сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

В частности, системы видеонаблюдения будут фиксировать случаи, когда автомобили проезжают по полосам общественного транспорта, трамвайным путям, нарушают правила остановки и стоянки.

Все данные будут передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Нарушителям будут выписываться штрафы.

Изначально система заработает в 12 районах Петербурга, но впоследствии будет распространена на весь город.