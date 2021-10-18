В Поморье расширили число отраслей для обязательной вакцинации

В Архангельской области Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию для работников торговли, сферы услуг, транспорта, энергетики, учреждений культуры: до восьмого ноября они должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до шестого декабря - вторым компонентом вакцины.

Обязательной станет вакцинация и для вахтовиков, работающих на территории региона.

Главный санитарный врач Архангельской области Тарас Носовский обосновал свое постановление неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе - по информации на 14 октября, показатель заболеваемости COVID-19 в Архангельской области на 61,6 процента превысил среднероссийские показатели.

Напомним: 13 июля в Поморье введена обязательная вакцинация для работников образования, здравоохранения, соцобслуживания, общепита, а также членов экипажей рыбопромысловых судов, госслужащих, студентов старше 18 лет.