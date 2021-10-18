В Санкт-Петербурге учительницу биологии уволили из-за блога в интернете

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил руководителю Комитета по просвещению Ольге Казаковой проверить историю с увольнением учителя в Санкт-Петербурге. Формально Ольга Щеголева, преподаватель биологии для 5-11 классов в школе при Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, уволилась "по собственному желанию". Фактически педагога поставили перед выбором: или работа в школе, или просвещение в интернете.

Дело в том, что в свободное время Ольга вела блог по половому просвещению в Instagram: страница была закрытой, с пометкой 18+. Там биолог объясняла родителям, как общаться с детьми на интимные темы.

Ольге Щеголевой 31 год, она замужем и воспитывает 11-летнего сына.

- Я никогда не рассказывала детям в школе о своей деятельности в этой области, - подчеркивает Ольга Щеголева. - Мой блог максимально закрыт.

Однако на Щеголеву стали поступать жалобы от родителей. Они посчитали, что учитель не должен вести подобные аккаунты. В консерватории корреспонденту "РГ" подтвердили: были запросы от родителей, которые считали тему блога несовместимой с профессией учителя. Но к причине увольнения это якобы отношения не имеет - как педагог Щеголева руководство устраивала.

- Мне очень жаль, что школа не дала мне объясниться с родителями, - поделилась Ольга в разговоре с корреспондентом "РГ". - Я не планирую в дальнейшем работать в школе, но надеюсь, что ситуация в целом привлечет внимание к проблеме правильного полового воспитания.

Теперь Щеголева хочет создать в Санкт-Петербурге медицинско-психологический центр полового просвещения и помощи детям и семьям. Надеется, что резонансное увольнение обратит внимание министерства просвещения на необходимость полового воспитания в школе и убедит начать работу над соответствующей программой - Щеголева готова участвовать в этой деятельности.

- Половое воспитание - это прежде всего про здоровье и безопасность, - подчеркивает учитель. - Этому могли бы учить родители, но они не знают, как. А если вынести программу на широкое обсуждение, люди поймут, что это необходимо.

Между тем

Большинство зарубежных школьников ходят на уроки полового воспитания - они включены в школьную программу. В российских школах пока изучают только особенности репродуктивной системы человека в рамках курса биологии. Однако по результатам исследования, проведенного сервисом "Доктор рядом", 41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков, где школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции.

Подготовила Мария Агранович