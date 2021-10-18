В Вологде пропала девятилетняя девочка

В Вологде третий день ищут девятилетнюю девочку. Следователи допускают худший сценарий, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", сообщает СК по Вологодской области.

Поиски девочки ведут полицейские, криминалисты, волонтеры. Жилые кварталы, лесополосы, промзоны прочесывают и местные жители. Подключились к поискам и сотрудники ЖКХ, проверяются все объекты коммунальной инфраструктуры, колодцы, септики, подвалы и чердаки.

Следователи опрашивают родственников, педагогов, друзей девочки. Просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Пока ясности нет, известно лишь, что 16 октября девочка ушла на прогулку и не вернулась.