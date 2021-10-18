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18.10.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

В Вологде пропала девятилетняя девочка

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Вологде третий день ищут девятилетнюю девочку. Следователи допускают худший сценарий, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", сообщает СК по Вологодской области.

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Поиски девочки ведут полицейские, криминалисты, волонтеры. Жилые кварталы, лесополосы, промзоны прочесывают и местные жители. Подключились к поискам и сотрудники ЖКХ, проверяются все объекты коммунальной инфраструктуры, колодцы, септики, подвалы и чердаки.

Следователи опрашивают родственников, педагогов, друзей девочки. Просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Пока ясности нет, известно лишь, что 16 октября девочка ушла на прогулку и не вернулась.

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